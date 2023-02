Mascotte Cortina 2026 | Princi sostiene L' IC di Taverna | “Occasione per la Calabria”

Svelate nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per ledi Milano2026". L'iniziativa, lanciata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano2026 in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e ...... nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo , hanno svelato al pubblico le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per ledi Milano2026". L'iniziativa , ...

Milano-Cortina 2026: Amadeus lancia il contest per le mascotte La Gazzetta dello Sport

Milano-Cortina:svelate a Sanremo due finaliste concorso mascotte Agenzia ANSA

Milano-Cortina: bozzetto scuola calabrese in corsa mascotte Agenzia ANSA

Mascotte Milano-Cortina, un IC di Catanzaro candida il suo disegno. Lo annuncia Amadeus Gazzetta del Sud

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, gli studenti disegnano la mascotte: sfida finale tra Segrate e Catanzaro Repubblica TV

Catanzaro - “Con estremo orgoglio, ho appreso del successo dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Taverna, che hanno portato la Calabria in finale del concorso nazionale per la scelta della Mascotte ...Hanno portato la Calabria in finale del concorso nazionale per la scelta della Mascotte “Con estremo orgoglio, ho appreso del successo dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna, che hanno porta ...