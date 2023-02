Mario Di Leva e la telefonata con De Laurentiis | “Mi ha invitato allo stadio | sembrava emozionato!”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella seconda serata di Sanremo è intervenuto il giovane attore napoletanoDiper presentare la nuova serie tv Rai che lo vede protagonista insieme a Francesco Arca, “Resta con me“. Il bambino ha portato sul palco dell’Ariston una maglietta del Napoli in dono per Amadeus, notoriamente tifoso dell’Inter. Il giovane attore sul palco dell’Ariston L’attore di soli 10 anni ha ironizzato con Amadeus a Sanremo rivolgendogli la frase “Fa freddo a -13?“, con riferimento ovviamente alla classifica di Serie A che vede il Napoli in vetta al campionato e l’Inter secondo con un distacco di 13 punti. FOTO: Amadeus Diracconta il retroscena con DeDiha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, in cui ha raccontato il ...

Di, il giovanissimo attore protagonista della fiction Rai 'Resta con me' con Francesco Arca , rivela un curioso retroscena al Corriere del Mezzogiorno:gioca anche a calcio, oltre a ...Commenta per primo Il tifo per l'Inter di Amadeus non guarda in faccia nessuno, neanche ai bambini. Mercoledì aveva risposto per le rime al piccolo attoreDi, che gli aveva regalato una maglietta del Napoli : 'La prendo volentieri e voi siete meritatamente primi in classifica, però noi siamo stati gli unici a battervi in campionato'.

Mario Di Leva, 10 anni, attore, è stato protagonista del siparietto con Amadeus al Festival e ha parlato al Corriere del Mezzogiorno