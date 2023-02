Marghera | potrebbero essere di Isabella Noventa i resti umani ritrovati

Alle 15.28 era arrivato in via Malcontenta ae qui si sarebbe fermato per alcuni minuti. ... Ma delle ossa trovate in un camporimettere tutto in gioco. Di nuovo.I resti umani scoperti negli scorsi giorni a(Venezia)appartenere a Isabella Noventa, la segretaria uccisa il 15 gennaio 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Solo l'esame del Dna disposto dalla Procura potrà dare ...

Il giorno dopo la scomparsa della donna, il telefono di Freddy Sorgato agganciava la cella telefonica di Marghera, molto vicino alla rotonda dove sono state rinvenute le ossa ...«Lui si è recato a Marghera e a Mestre, come si evince dai tabulati telefonici ... possibile da chi indaga per mostrarmi la foto della mandibola. In pochi istanti posso riconoscere se quello scheletro ...