Mare fuori 3 | stasera al Festival di Sanremo i protagonisti della serie sul palco | ecco l’orario

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Idi3 sbarcano aldi2023, dovesaliranno suldell’Ariston per presentare l’attesissima terza stagione del prison drama Rai Ci saranno anche idi3 (guarda le nostre video interviste) sulscenico del Teatro Ariston nel corsoquarta serata deldi2023 di Amadeus (qui tutti gli articoli), venerdì 10 febbraio.3 – Valentina Romani e Nicolas Maupas (foto Sabrina Cirillo)Da scaletta l’ospitata è prevista per le ore 23.17, salvo cambiamenti in corsa. Sarà anche l’occasione per lanciare i nuovi sei episodi ...