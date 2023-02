Mamma con supporto vitale si riprende in modo straordinario | incontra il suo bambino dopo la nascita mentre aveva il respiratore

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Autumn e Zack Carver sono stati sopraffatti dalla gioia e molto entusiasti di dare il benvenuto al loro terzo figlio nel 2021. Non avrebbero mai immaginato quanto sarebbe stata dolorosa ladel loro figlio. LEGGI DI PIÙ: Dottori chiedono al marito di “staccare la spina” ma lui rifiuta: ora milioni di persone sono ispirate dalla storia di Jovanna LEGGI DI PIÙ: Donna in coma sente il marito sussurrarle qualcosa quando stanno per staccarle la spina, ma lei lotta Autumn, unadell’Indiana che è stata sottoposta a un taglio cesareo d’emergenzaera in ospedale con il COVID-19, ha fatto notizia quando ha potuto tenere in braccio suo figlio per la prima volta,più di sette settimane- Autumn Carver, 34 anni, ha tenuto suo figlio, Huxley, per la prima volta il 19 ottobre 2021, nello stesso ...