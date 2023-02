(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una forte ondata didi sta abbattendo da ieri soprattutto sul Meridione e in particolare sullaorientale.anche oggi a Catania, Ragusa e Siracusa. A causare problemi ...

- Una forte ondata didi sta abbattendo da ieri soprattutto sul Meridione e in particolare sulla Sicilia orientale. Scuole chiuse anche oggi a Catania, Ragusa e Siracusa. A causare problemi ...Violentie bufere di vento continuano a flagellare la costa orientale della Sicilia. Complice il ciclone Helios, che si è trasformanto in un 'medicane' o 'TLC', nell'arco delle ultime 48 ore sono ...

Temporali e forti raffiche vento nella zona jonica: il punto sul ... Normanno.com

Maltempo: temporali e venti forti in Sicilia, case isolate e scuole chiuse TGLA7

Temporali e neve a bassa quota, migliora nel weekend AGI - Agenzia Italia

Meteo, allerta rossa in Sicilia: paura per l'esondazione dei torrenti e black out idrici Sky Tg24

Maltempo e temporali, allerta meteo gialla domani sabato 28 ... Fanpage.it

La zona più colpita è Catania. Ci sono anche problemi alle condotte idriche e in alcune zone non arriva l'acqua ...Il maltempo che ha colpito la città di Palermo in queste ultime ore ha provocato il crollo di un enorme albero secolare. Cosa è successo.