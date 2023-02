Maltempo | Sicilia in ginocchio Il Ciclone Helios si abbatte su Catania | Siracusa e Ragusa | invocato lo stato di calamità

Leggi anche >in, strade allagate: l'incubo di Scaletta Zanclea dopo l'alluvione del 2009 Le mareggiate nel messinese L'acqua del mare, ingrossato dal, è arrivata con ..."Chiederemo un ristoro alla regioneper i danni nel nostro comune legati al, anche se ancora aspettiamo ancora i precedenti ristori, circa 400 mila euro per le ditte che nel 2021 ...

Maltempo, Sicilia in ginocchio: il video delle strade allagate, centinaia di famiglie evacuate Virgilio Notizie

Maltempo, il ciclone Helios si abbatte sulla Sicilia: flagellate Catania, Siracusa e Ragusa TGCOM

Maltempo in Sicilia: vento, neve e mareggiate. Le previsioni Adnkronos

Maltempo, Sicilia in ginocchio: mareggiate, nubifragi e venti di burrasca - Italia Agenzia ANSA

Maltempo: danneggiati scali aliscafi a Lipari e Vulcano - Sicilia Agenzia ANSA

Protezione Civili al lavoro Il presidente della Regione Renato Schifani è intervenuto in video collegamento alla riunione con i prefetti dell'Isola per fare il punto sul maltempo che sta investendo ...La Costa orientale della Sicilia colpita da violenti temporali e bufere di vento. Nelle ultime 48 ore sono caduti 290 mm di pioggia a Siracusa e 250 mm a Modica. Come se in due giorni si… Leggi ...