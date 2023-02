Maltempo | forte vento su Catania | voli cancellati e dirottati

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un fortissimosta soffiando da ieri sera su, dove continua a piovere. I vigili del fuoco, dalle 20.00 , hanno compiuto 44 interventi per danni causati dall'acqua, dissesti statici, ...

Un fortissimo vento sta soffiando da ieri sera su Catania, dove continua a piovere. I vigili del fuoco, dalle 20.00 , hanno compiuto 44 interventi per danni causati dall'acqua, dissesti statici, ...L'intenso ciclone sta portando, con piogge intense, mareggiate e raffiche a 100 km/h. Le aree più colpite sono quelle delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Disagi all'aeroporto ...

PALERMO (ITALPRESS) – Il maltempo che sta interessando in questi giorni tutta la Sicilia continua a provocare danni e disagi. Nubifragi, forte vento e nevicate si registrano in tutta l’isola, anche se ...Il maltempo sta mettendo in ginocchio Siracusa e parte della sua provincia. Ci sono venti famiglie rimaste isolate.