Mainz 05-Augsburg sabato 11 febbraio 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una serie di partite difficili hanno portato il05 vicino alla zona retrocessione, anche se i 7 punti di margine sul terzultimo posto sono un bottino notevole da difendere visto l’andamento delle inseguitrici. Tra queste c’è l’di Maassen, che battendo in casa il Leverkusen ha fatto un enorme passo in avanti e adesso si trova a +4 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

- Bochum Friburgo - StoccardaHoffenheim - Bayer L. Werder B. - Borussia D. Lipsia - Union B. Herta B. - Borussia M. Colonia - Eintracht F. CLASSIFICA : BAYERN M. 40 - UNION B. 39 - ...Nelle due gare precedenti era stato così con(4 - 3) e(1 - 2) , vittorie di misura alla fine di match prolifici ma tirati, tutt'altro che dominati. Dopo aver chiuso con due ...

Blog: JBLS - L’Arsenal cade, ma non dal trono. San Valentino: coppe d’amore vivoperlei.calciomercato.com

Bundesliga 20a giornata: Analisi dei match in schedina Pronostici dei Guerrieri

Bundesliga, l'Augsburg vince 1-0 l'anticipo contro il Bayer e può respirare in chiave salvezza TUTTO mercato WEB

LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Manita Mainz, bene Union Berlin e Friburgo TUTTO mercato WEB

Bundesliga, in vetta vincono Bayern, Union Berlino e Borussia Dortmund QUOTIDIANO NAZIONALE

Enrico Maaßen kann Bundestrainer Hansi Flick wärmstens Angreifer Mergim Berisha vom FC Augsburg für die Nationalelf empfehlen. "Diesen Typus Stürmer haben wir nicht so oft in Deutschland", sagte der ...Augsburgs Trainer Enrico Maaßen sieht beim früheren U21-Europameister Mergim Berisha "absolut" das Potenzial für eine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.