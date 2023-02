Mai inserire questi oggetti nella tua lavastoviglie Ricordali!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Laè uno degli elettrodomestici davvero indispensabili ditempi. Il suo prezioso lavoro ci evita fatiche immani al lavello a fronte di un costo piuttosto contenuto in bolletta. L’importante è saperla usare impostando lavaggi a basse temperature e con un carico di acqua ridotto, per preservare l’ambiente e non aggravare la crisi idrica tuttora in atto. Eppure non può e non deve essere carica indiscriminatamente di qualsiasi oggetto o strumento della cucina. Se, ad esempio, igienizza in maniera perfetta le spugnette per lavare i piatti, su altri utensili potrebbe avere effetti deleteri. Ci sono, infatti, alcuni strumenti di uso comune che rischiano di rovinarsi irrimediabilmente se inseriti al suo interno, seppure con tutte le precauzioni del caso. Fate quindi molta attenzione e prendete nota dei nostri consigli. Vi torneranno ...