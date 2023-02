Macron frena sui jet a Kiev dopo il Consiglio Ue | “Non è il momento” E sui migranti von der Leyen presenta la ‘Fortezza Europa’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) È stato uneuropeo fiume, che si è concluso a tarda notte, con modifiche al testo dell’ultima ora e caratterizzato dalle tensioni interne all’Unione europea,la decisione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in viaggio per incontrare tutti i leader europei, di riservare solo a Gran Bretagna, Francia e Germania la possibilità di condurre incontri bilaterali con lui. Unche porta, a notte fonda, importanti indicazioni sia sui prossimi passi da compiere riguardo al conflitto in Ucraina, con il presidente francese Emmanuelchesulla fornitura di jet, e sul piano migratorio dell’Ue, con Ursula von derche lancia la proposta di una nuova fortezza Europa. Sono le 2.30 di notte quando il gruppo dei 27 esce dall’incontro. La giornata di giovedì ...