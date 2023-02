Ma ha bestemmiato? È giallo sulle parole di Grignani

Un '' social si consuma sull'esibizione di Gianluca Grignani nella terza serata di Sanremo . Qualcuno scrive che l'artista avrebbealla fine della sua performance ( ripetuta per problemi ...... ma ci tengo a sottolineare ancora una volta di non aver certamente' . E questa ... C'erano stati pochi falli e un cartellinoper simulazione. L'arbitro è stato un po' troppo ...

Sanremo 2023, 'giallo' su presunta bestemmia Grignani ma lui ... Adnkronos

Sanremo 2023, Grignani e il giallo della bestemmia. "Ho detto porto via" IL GIORNO

Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha bestemmiato Il video Tvblog

Sanremo 2023, i Maneskin accendono l'Ariston Adnkronos

Festival di Sanremo tante sorprese di stile nei look della terza serata Zazoom Blog

Un giallo tiene banco sui social durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023: Gianluca Grignani ha bestemmiato in diretta Il cantante in gara con il brano Quando ti manca il fiato ha prima i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...