L’Under 17 batte la Rappresentativa Under 17 regionale all’Unicusano Training Center

(Di venerdì 10 febbraio 2023)17 rossoverde, allenata da Marco Schenardi, ha affrontatodi via Sabotino la17, allenata da Pietro Frontani. La Ternana ha vinto per 2-0, grazie alle reti messe a segno da Raffaele Visani e Francesco Piscopo. Gallery fotografica di Alberto Mirimao Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il commissario tecnico inserisce nuovi innesti,21 ... Si capisce che sarà una lunga salita perché'urna ci consegna un ... La squadra di Viciniper 2 - 0 la Danimarca (a segno Altobelli e ...2.5 può essere una possibilità: 1.80 secondo Bet365, 1.75 ... Ma la Juve è la formazione che in media nemeno (circa due ...

Nonostante le pesanti assenze l’Under 17 di eccellenza NPC ... Rietinvetrina

Giovanili, Virtus Assisi: l'Under 15 batte Todi e consolida la prima ... AssisiSport

FIGC FIGC

Under 17 ok col Modena, under 16 batte il Toro LA NAZIONE