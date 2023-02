Ludovica Valli in lacrime dopo il parto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Personaggi tv.aver annunciato con gioia la nascita del suo secondo bebè, Otto Edoardo, l’influencer, nota per la partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e donne”, si è mostrata insui social. Uno sfogo il suo che non è sfuggito ai suoi tantissimi fan. Leggi anche l’articolo —>, è nato il secondo figlio: che nome ha scelto per luiè diventata mamma per la seconda volta. Insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio ha annunciato la nascita del secondogenito. Il nome prescelto per il bebè è molto particolare: Otto Edoardo. “Un altro nostro piccolo grande miracolo, la ragione della nostra esistenza”, le sue toccanti parole. Tra gli scatti pubblicati anche uno che la ritrae con ...