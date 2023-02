(Di venerdì 10 febbraio 2023) Allerta aerea in tutta l'e nuova ondata di attacchistici. Esplosioni sono state udite ae nelle regioni limitrofe. Lo riferiscono i media ucraini citando l'amministrazione ...

Sette persone sono rimaste ferite, secondo il bilancio provvisorio fornito su Telegram dal governatore della regione, Oleh Synyehubov. Due dei feriti sono in gravi condizioni. La difesa ...Complice anche una nuova crisi, provocata dalla guerra tra Russia e, che alcuni vogliono ...Il dolore politico dell'attivismo per il clima che non trova ascolto Ferdinando Cotugno, ...

L’Ucraina si sveglia sotto attacco: raid e missili russi su Kiev, Zaporizhzhia e Kharkiv Globalist.it

Morandi per la melodia, Pegah per l’Iran, Tananai per l’Ucraina laRegione

La sveglia Pixel si può personalizzare con qualsiasi suono WIRED Italia

Vladimir Kara-Murza: «Putin non si fermerà. Se gli concedete un’uscita salva-faccia dalla guerra, tra poco ne avremo un’altra» L'Espresso

Democrazie contro autocrazie. La versione di John Bolton Formiche.net

La crisi migratoria è una sfida comune europea che dobbiamo affrontare insieme. Le capacità di accoglienza nell'Europa nord-occidentale sono traboccanti e con l'arrivo della primavera gli arrivi al su ...Si è collegato con Amadeus e Morandi sul palco con le rispettive signore, scherzando su Blanco: "Anche mia madre quando non sente spacca tutto", ha detto per poi tornare sul tema “caldo” della lettera ...