Lorella Cuccarini caduta a Sanremo sul palco Trovato pacco bomba all' Ariston

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nella serata dei due duetti di questa sera aanchesarà tra gli artisti che accompagneranno i Big in gara. Il volto del talent di Maria De Filippi ha deciso di dare il suo contributo sostenendo Olly cantando insieme a lui in una versione rinnovata La Notte Vola, uno tra i più noti singoli della showgirl. Nel corso della giornata si sono svolte le prove e la cantante si è resa protagonista di un brutto imprevisto:suldel Teatrodi. Come riporta AdnKronos, a fare un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi, è stata l'ex padrona di casa de La Vita in Diretta. Da grande professionista si subito rialzata e ha portato a termine la prova. "Ragazzi, ...