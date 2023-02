L' ombrello aperto senza pioggia | poi gli spari | cosa è successo al ristorante

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un uomo di 66 anni è stato individuato e fermato in un bar: in tasca aveva una pistola con 6 colpi incamerati. Nella sua casa sono stati trovati gli abiti indossati probabilmente la notte della sparatoria e l'

Il 2023 si ècon la morte del "papa emerito", il tedesco Joseph Aloisius Ratzinger . Una ... Esperienze che spesso, piuttosto schematicamente, vengono racchiuse sotto l'generalizzante ...Sebbene il marchio Hummer viva ora sotto l'di GMC, il suo design inconfondibile e le sue ...mix di contenuti high - tech e pannelli del tetto rimovibili che creano un'esperienza a cielo

Roma-Londra, asse che conta - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Due foto di Troina dell'artista del Valle alla mostra “Acqua” di ... Vivi Enna

Freddo e salute: chi rischia di più e come difendersi – La voce dei ... La voce dei medici

Justin Bieber protegge la moglie Hailey dalla pioggia di New York Whoopsee

Freddo, difendere la salute nei giorni della merla Fortune Italia

JESI - Forti raffiche di vento e una pioggia eccezionale hanno provocato danni in città e in Vallesina. E’ tornato ieri mattina l’incubo degli alberi pericolanti: in ...