Lombardia | una poltrona per 4 | domenica e lunedì si vota per il presidente

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Quarantotto ore al voto per eleggere il nuovodi Regionee gli 80 membri del Consiglio. QUANDO SISono chiamati alle urne,(seggi dalle 7 alle 23) e(dalle 7 ...

...in, che hanno compiuto 18 anni, portando un documento d'identità valido e la tessera elettorale: le sedi dell'anagrafe anche domenica con orari 'lunghi' per chi deve richiedetenuova ...... Matteo Salvini, è certo che il voto di domenica e lunedì segneràsvolta nel futuro della ...un voto spiega Salvini al 'Tempo' per confermare il buongoverno che da decenni caratterizza la...

La Lombardia contesa. Tra sanità ed Europa, tra lavoro e povertà Avvenire

Lombardia, Salvini: "Majorino poverino non ne sta azzeccando una" - Italia Agenzia ANSA

Qualcosa “di più” per la nostra Lombardia Tempi.it

"La Lombardia non è la Calabria", lo scivolone di Majorino alla Tv locale. Occhiuto risponde e gli dà del "cretino" La Stampa

Lombardia, Renzi: "La prossima volta il Pd provi a fare una coalizione utile" - Italia Agenzia ANSA

Quarantotto ore al voto per eleggere il nuovo presidente di Regione Lombardia e gli 80 membri del Consiglio. QUANDO SI VOTA Sono chiamati alle urne, domenica (seggi dalle 7 alle 23) ...Le richieste sono semplici ma di rilevante importanza: intervenire sulla trasparenza delle attività dei portatori di interesse e impegnarsi per concedere il diritto al voto agli elettori fuorisede. Th ...