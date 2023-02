Logistica | dopo caso Dhl la Guardia di Finanza sequestra 21 milioni al Consorzio Industria dei Servizi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sequestro di oltre 21di euro per reati tributari a carico deldei, unil cui nome era già emerso nell’inchiesta milanese del pm Paolo Storari sui cosiddetti “serbatoi di manodopera” e che aveva portato, tra il 2021 e lo scorso anno, le Fiamme Gialle are circa 24di euro in totale a Dhl Supply Chain Italy spa, società del colosso tedesco dellae dei trasporti. Il Nucleo di polizia economico finanziaria delladidi Milano ha eseguito il provvedimento. Dall’indagine era già emerso un “sistema”, basato su un giro di false fatture e su finte cooperative che assumevano formalmente i fattorini, che avrebbe favorito “lo sfruttamento dei ...