Commenta per primo, Miretti, Fagioli. La Juventus non ha dubbi sulle basi da cui ripartire il prossimo anno, ... Il blogger Riccardo Micheli però, non è d'accordo e nenel seguente ...Sisulla stampa specializzata di un primo contatto (non ufficializzato) tra la Juventus, il ... si pensi al trasferimento in bianconero diad esempio. Per ora, il numero 16 neroverde è ...

Locatelli, parla il fratello: "Manuel ama la Juventus, lo voleva anche l'Arsenal ma lui aspettava solo... Tutto Juve

Locatelli, parla il fratello: “Al Milan ha sofferto la pressione” Pianeta Milan

Locatelli, parla il fratello: “Manuel ama la Juve, per quei colori da tutto” Juvenews.eu

Locatelli, parla il fratello: «Al Milan ha sofferto» Milan News 24

Juventus, il report della seduta verso la Fiorentina. Ecco quando parla Allegri Tuttosport

Sono queste le parole del centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli che parla a DAZN nel format 1vs1. Ecco le parole di Manuel Locatelli, il regista della Juventus, parla così nel format 1vs1 su ...Manuel Locatelli è stato intervistato da Dazn nel format 1vs1 ... nello spogliatoio sono cose che toccano. Abbiamo parlato tra di noi, ci siamo scritti e ne abbiamo riparlato. E’ inutile parlarne, la ...