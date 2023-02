Lobati | in corsa alle regionali per Forza Italia | “Punto su rinnovamento e concretezza”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023). Sono questi i pilastri dell’impegno di Jonathan, sindaco di Lenna, inprossime elezioninelle fila di. Per illustrare il suo modus operandi cita l’esempio del meccanico, “perché è finita l’era in cui qualcosa di rotto si butta via. Bisogna aggiustarlo, oliare gli ingranaggi, migliorare quello che non funziona e sostituire i pezzi rotti, proprio come fa chi effettua riparazioni”. L’esperienza da amministratore locale gli ha permesso di acquisire questo approccio perché lo ha abituato a vivere e ad affrontare quotidianamente i problemi per rispondereesigenze dei cittadini. Quali sono, secondo lei, le priorità su cui bisogna concentrarsi? L’area ...