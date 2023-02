Lo United fa gola | almeno cinque offerte da oltre 5 mld

Commenta per primo Il Manchestersegue con attenzione i giocatori della Roma. Dopo l'interesse per Tammy Abraham, che verrebbe preso in considerazione per l'attacco degli inglesi se non dovessero arrivare a Osimhen o Kane, un ...Il Manchestersegue con attenzione i giocatori della Roma . Dopo l'interesse per Tammy Abraham , che verrebbe preso in considerazione per l'attacco degli inglesi se non dovessero arrivare a Osimhen o Kane, ...

Inter, Bastoni fa gola in Premier: lo seguono United e Tottenham Sportitalia

Mercato Roma, la clausola di Dybala fa gola al Manchester United ForzaRoma.info

United, rimonta sul Leeds: Gnonto flash, 90' per McKennie Tuttosport

"United in vendita, offerte folli: Qatar, Arabia Saudita e l'uomo più ricco d'Inghilterra" Tuttosport

Inchiesta Manchester City, i club di Premier League chiedono la retrocessione! Tuttosport

In Inghilterra i tabloid scatenati sui Red Devils: la prossima cessione della società porterà una forza economica incredibile al club guidato da Ten Hag, che ...Il Manchester United segue con attenzione i giocatori della Roma. Dopo l'interesse per Tammy Abraham, che verrebbe preso in considerazione per l'attacco degli inglesi se non dovessero arrivare a ...