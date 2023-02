Lo strano patriottismo di chi pretende applausi anche per gli autogol

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La realtà è quasi sempre molto più banale di qualunque analisi politica. A dispetto dell’abusata citazione, tutti i politici pensano alle prossime elezioni, fossesolo per la ragione che, perse quelle, delle prossime generazioni non avrebbero comunque modo di occuparsi. Alla luce di queste indubitabili verità, la nuova crociata di Giorgia Meloni contro Emmanuel Macron si potrebbe spiegare semplicemente con le imminenti elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Da ogni altro punto di vista, infatti, la sua protesta per l’«inopportuno» invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accolto a Parigi assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, non fa che evidenziare la debolezza della posizione italiana, tanto più dopo gli imbarazzanti sviluppi sanremesi della nostra politica estera. Una debolezza ulteriormente sottolineata, com’era inevitabile, dalla secca ...