(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lodi Napoli è uno dei migliori stadiper sicurezza e prevenzione degli incidenti. Adatto per famiglie e bambini, è un’esperienza sicura e divertente per i tifosi. AlloDiego Armandodi Napoli, tutti sono pronti per un’altra straordinaria notte di calcio con quasi tutti i posti esauriti. Quest’anno, con la fine delle restrizioni COVID, c’è stato un aumento delle presenze con una media di 42.000 spettatori a partita. A partire dall’inizio dell’anno, più di 600.000 persone hanno assistito alle partite interne del Napoli, aumentando la febbre azzurra che si avvicina sempre di più al sogno dello scudetto. Nonostante la campagna abbonamenti sia iniziata in ritardo per paura di un eventuale insucesso, non ci sono quasi più biglietti disponibili per la partita con la ...