Lo chiamavano Jeeg Robot | Luca Marinelli su Un’emozione da poco di Anna Oxa | come è nata la scena VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023)cantaOxa in Lo. Tra le scene più memorabili del film diretto e prodotto da Gabriele Mainetti e uscito nelle sale nel 2015, c’è senza dubbio quella in cui lo Zingaro canta sulle note dida, il famoso brano con il quale la Oxa si classificò – a soli 16 anni – al secondo posto al Festival di Sanremo 1978. Durante un incontro presso il Teatro Margherita con la stampa per presentare il film,ha svelatolae perché è stato proprio scelto il brano della cantante nativa di Bari. “Allora, premetto: io non so fare il cattivo. Non mi riesce davvero. Però mi ricordavo delle cose che mi avevano spaventato da ...