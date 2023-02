LIVE Sinner-Sonego 6-4 6-2 | ATP Montpellier 2023 in DIRETTA | l’altoatesino fa suo il derby e sfiderà Fils in semifinale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 17.58mette in campo il 59% delle prime di servizio con il 64% dei punti realizzati (70 e 60 invece le percentuali di). 3-1 il conteggio degli ace in favore del torinese mentre è di 64-48 il totale dei punti in favore del. 4 le palle break vinte dasulle otto totali, una sola (su tre) invece quella conquistata da. 17.56 Un ottimo Janniksi impone in due set su Lorenzoin un’ora e trentasei minuti di gioco e conquista ladel ...

Il programma di oggi (su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) ore 14.30 : Halys (FRA) vs [WC] Fils (FRA) a seguire : [2](ITA) vs Sonego (ITA) non prima delle 19 : [1] Rune (DEN) vs Barrere ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Jannike Lorenzo Sonego scenderanno in campo oggi (venerdì 10 febbraio) . I due giocatori sono pianificati come terzo match ...

Derby azzurro a Montpellier tra Sinner (alla prima partita ufficiale dopo gli Australian Open) e Sonego: tra i due non ci sono precedenti. Jannik avanti un set a zero (6-4). In palio un posto in ...