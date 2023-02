LIVE Sci alpino | Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | Sofia Goggia scalda il motore ed è in testa! Risultati e classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) I PETTORALI DI PARTENZA DELLAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA IN TESTA 11.53 Rispettivamente 15a e 16a Laura Pirovano e Nicol Delago. Entrambe apparse in crescita, in particolare la seconda senza un errore importante, poteva di certo rimanere nei 10 migliori tempi. 11.52invece negativa per Elena Curtoni, addirittura la peggiore delle azzurre con il 21° tempo. L'impressione è che il risultato un po' deludente del superG possa averla condizionata. Ci auguriamo che possa ritrovare il giusto feeling domani e rimanere nella contesa per le medaglie. 11.50 Puchner si conferma avversaria ...