LIVE Sci alpino | Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | Sofia Goggia all’ultimo test prima della gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i allacronometrata diaidi sci2023! Sulla “Roc de Fer” va in scena l’ultimo step di avvicinamento alladilibera che si terrà domani. Ultimoper tutte le atletedel giornoverità. La più attesa di tutte è ovviamente, grande favorita per il titolo iridato, ancora mancante nella sua ricca bacheca. Le due precedenti prove sono state entrambe macchiate da errori, ma questo non le ha ...