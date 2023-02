LIVE Sci alpino | Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA | Sofia Goggia all’ultima rifinitura prima della gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALASECONDAMASCHILE DIDALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA IN TESTA Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i allacronometrata diaidi sci2023! Sulla “Roc de Fer” va in scena l’ultimo step di avvicinamento alladilibera che si terrà domani. Ultimo test per tutte le atlete...