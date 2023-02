LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Paris 2° alle spalle di Crawford | Kilde e Odermatt non partono

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TERZADIFEMMINILE11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA11.20 Il nostro Florian Schieder inizia con i migliori tempi nella parte alta, quindi lascia oltre mezzo secondo nel tratto centrale. Conclude in terza posizione a 21 centesimi a sua volta con un grande recupero nel finale. Sintomo che molti altri hanno preferito rntare. 11.19 L’austriaco Otmar Striedinger conclude in decima posizione a 1.81 dalla vetta. 11.18 Il tedesco Thomas Dressen conclude in terza posizione a 34 centesimi con il miglior finale in assoluto, recuperando mezzo secondo a. 11.17 NonKriechmayr e Hemetsberger, tocca a ...