LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Innerhofer in testa | bene gli azzurri Paris | “Sto molto meglio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLALE DICHIARAZIONI DI DOMINIKLADELLA TERZADIFEMMINILE ALLE 11.00 11.57 A questo punto la concentrazione passa alla terzadi domani, che anticiperà la gara di domenica. Grazie per la cortese attenzione, lasi conclude qui. 11.55 CLASSIFICA 2A1 ChristofIta 1:48.45 2 James Crawford Can +0.31 3 Alexis Monney Svi +0.34 4 Broderick Thompson Can +0.375 DominikIta +0.486 Florian Schieder Ita +0.52 7 Thomas Dressen Ger +0.65 8 Justin Murisier Svi +0.70 9 Henrik von ...