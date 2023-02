LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia l’allenamento | Paris con il 6 poi tocca a Casse

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TERZADIFEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA11.04 Stefan Rogentin chiude al secondo posto con 32 centesimi di distacco da Sejersted.ora al tedesco Josef Ferstl. 11.02 Adrian Smiseth Sejersted conclude la suacon il tempo di 1:49.50. Al via ora lo svizzero Stefan Rogentin. 11.00 SI PARTE! SCATTA LADELLA, Adrian Smiseth Sejersted è sul tracciato 10.58 Pochi istanti e si parte! Adrian Smiseth Sejersted si prepara accanto al cancelletto di partenza! 10.56 Vedremo in azione Guglielmo Bosca, Mattia, Matteo Marsaglia, Florian Schieder e ...