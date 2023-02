LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Dominik Paris valuta le sue condizioni dopo la caduta

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLAIl medagliere deiBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladellamaschile valevole per i Campionatidi scidi Courchevel/Meribel. Sulla pista denominata “L’Eclipse” gli specialisti della velocità avranno laoccasione per studiare le linee della splendida pista francese. Domani si concluderà con l’ultimo allenamento in vista della gara che si disputerà nella giornata di domenica alle ore 11.00. Ladellaprenderà il via alle ore 11.00 e ci permetterà di capire qualcosa ...