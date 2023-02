LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Jorge Martin vola davanti a tutti! 5° Bagnaia e 8° Bastianini

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.39 In tutto questo, il rookie Augusto Fernandez sulla GasGas ha ottenuto il secondo tempo a 1.322 dascala in quinta posizione. 04.37 Ritroviamoin pista per un nuovo run, non resta che prendere nota dei tempi. 04.34 Ai piani alti si inserisce anche il portoghese Miguel Oira che in 2:00.089 è secondo a 1.352 da uninarrivabile.è attualmente quarto a 1.440 dalla vetta, mentreottavo. Marc Marquez è settimo a 1.730 e Quartararo decimo a 1.971, preceduto da Morbideli (+1.884). 04.31si conferma un eccezionale interprete di questo tracciato e lo straordinario tempo di 1:58.737 lo sta a certificare. Ricordiamo che ...