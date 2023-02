LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Jorge Martin svetta | 2° Bagnaia davanti a Bastianini

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.24 Non migliora il suo crono Pecco, dopo aver realizzato il record nel primo settore della pista. Ci riprova il piemontese. 05.21 Pecco forza il ritmo e si porta a 0.121 dain seconda posizione . Sono così tre le Ducatia tutti:05.19 Sale in sesta posizionecon il crono di 1:59.481 con un distacco di 0.744 da. 05.15 1:59.617 perche ha cercato di rilanciarsi, ma non ha trovato lo stesso spunto del suo miglior giro. Ci viene segnalata daltiming la presenza in pista di, attualmente 12°. 05.12 Vinales scavalca il suo compagno di squadra ed è terzo 0.568, mentre ...