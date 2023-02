LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Bezzecchi in testa Bagnaia | “Nuova Ducati super | carena ispirata all’Aprilia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DIFRANCESCO: “CON LA” 11.15 Per oggi è tutto: appuntamento a domani. Grazie per aver seguito con noi la prima giornata di; un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 11.12 I piloti torneranno in pista domani per un’altra sessione diin quel di. 11.09 Questa la classifica completa: 1 72 MarcoITA Mooney VR46 Racing Team1’58.470 54 55 335.4 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.600 65 67 0.130 0.130 333.33 23 Enea BASTIANINI ITA ...