LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Bastianini al comando | Bagnaia terzo | Di Giannantonio e Morbidelli in top 10

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Torna ai box Bezzecchi, gran giro:, che fino a quel momento occupava la prima posizione in classifica, è secondo a 0.262 dal connazionale. 10.49 Nuovo miglior tempo, lo registra Marco Bezzecchi! Super giro del pilota della Mooney VR46, 1:58.470! 10.47 Ultimi 13 minuti di! 10.44 Ecco Enea, leader provvisorio della classifica: Finally got here after a long winter of practice. @@ducaticorse #pic.twitter.com/Z0dCZviCuK — Enea(@Bestia23) February 10,10.41 Questa la classifica provvisoria: 1 23 E.1:58.732 2 89 J. MARTIN +0.005 3 1 F. ...

...Tech3) al momento sedicesimo e alle spalle del compagno di box Augusto Fernandez avvantaggiato dal fatto di aver preso parte alla tre giorni di Shakedown in qualità di unico debuttante nella...La Yamaha ha provato il nuovo motore con buoni riscontri, oltre a delle ali decisamente più pronunciate Test Sepang: 1° Martin, 2° Bagnaia, 3° Bastianini

Following the Shakedown earlier this week, which saw Pirro fastest from Yamaha’s Cal Crutchlow, the 2023 MotoGP race riders take over at the Malaysian circuit for the Official test from Friday to ...Tante novità proposte dell’Aprilia nella prima giornata di test a Sepang, ecco le prime impressioni dei due piloti ufficiali. Vinales: "Sembra tutto un po' migliorato, siamo sulla strada giusta. La mo ...