LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Bagnaia è subito velocissimo! 5° Bastianini davanti a Quartararo

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.17 Sesto giro e sesto miglioramento per: 2:00.177 per lui sulla Rossa con un margine di 0.697 su Pol Espargaro e di 0.710 sulla Yamaha di Franco Morbidelli.è 5° a 0.927 dal compagno di squadra,6° a 1.043. 03.15scatenato! 2:00.332 per il campione del mondo in carica che migliora ancora il suo crono, con un margine di vantaggio di 0.542 su Pol Espargaro (GasGas) e di 0.589 su Martin (Ducati Pramac).è 10° a 2.059, mentre Marc Marquez non è ancora sceso in pista.è 4° a 0.888, fermo ai box. 03.13 Pecco è velocissimo e migliora ancora il suo crono, portando il limite a 2:00.511 a precedere di 0.410 Martin e di 0.709 ...