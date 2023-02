LIVE Inghilterra-Italia U20 27-20 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | seconda meta di Aminu!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? – Quando la situazione diventa promettente, gli azzurrini peccano di lucidità. Non va in touch il calcio di Bruniera, e sul capovolgimento di fronte arriva il tenutono. Incredibile. 70? – Tenuto degli inglesi. Azzurri che ci provano! 68? – Impreciso stavolta Harris, che non trova i pali. Punteggio che resta sul 27-20 per l’. 67? – Affiora la stanchezza sui volti degli azzurri, che perdono forse la prima mischia del match. Punizione, che va per i pali. 65? – Peccato, palo di Bruniera, che manca la trasformazione. Si resta sul 27-20. 64? –!!! ANCORABravissimo il friulano a staccarsi dalla maul ed a schiacciare in ...