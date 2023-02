LIVE Inghilterra-Italia U20 20-8 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | terza meta inglese allo scadere del primo tempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE40? – Non arriva la trasformazione di Harris. Si resta sul 20-8. 39 ‘ –. Difatti arriva puntuale ladi Elliot, che schiaccia indopo il contropiede dei padroni di casa. Troppe le ingenuità degli azzurri, in un match alla portata. 20-8. 39? – Nooo….Che ingenuità di Sante, il cui calcio non esce in rimessa su punizione. Ora sono dolori…. 38? – Seconda gran giocata difensiva in 30 secondi di Odiase. Arriva il tenuto. 38? – Rubata di Odiase! Azzurri che si salvano ma restano sotto pressione. 37? – Infrazione di Grini. ...