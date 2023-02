LIVE Inghilterra-Italia U20 20-15 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | Gallorini trova la meta!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55? – Come sta giocando l’in 13 contro 15. E’ da oltre cinque minuti che ci tengono all’interno dei 22. 54? – In preda alla fretta gli azzurrini commettono diversi errori di inesperienza. Il tempo passa e non riusciamo ad uscire dai 22. 53? – Rimessaall’interno dei nostri 22. Bisogna uscire ed organizzare un ultimo assalto prima del rientro in campo dei sospesi. 51? –mente fuori il calcio di Tani che vanifica una possibile ripartenza a vantaggio conquistato.che fa correre il cronometro. 50? – In avanti inglese. Mischia con introduzione azzurra. 50? – Nonostante lo svantaggio numerico gli inglesi non allentano la pressione, guadagnando una rimessa nei 22ni. 48? – Trasformazione ...