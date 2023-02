LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Predomo agli ottavi nello sprint | Moro e Milan a caccia delle finali nell’inseguimento individuale maschile

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEGLIDISU14.27: Ora l’olandese Megens e il belga Vandenbranden 14.26: Terzo posto per lo svizzero Bogli che chiude la sua prova in 4’16?207, ultimo posto per il lettone Kornilovs con 4’35?670. 14.22: E’ la volta dello svizzero Bogli e del lettone Kornilovs 14.20: Si avvicina al primo in classifica il polacco Rudyk che è secondo con 4’14?831, terzo posto per il portoghese Caixas con 4’16?823 14.16: Ora in gara il polacco Rudyk e il portoghese Caixas 14.14: terzo posto provvisorio per il lituano Mikutis che chiude in 4’19?732, lo spagnolo Bennassar Rossello è settimo con 4’28?260 14.08: Inora il lituano Mikutis e lo spagnolo Bennassar Rossello 14.06: Seconda piazza per il belga Deman ...