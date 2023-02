LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Predomo agli ottavi nello sprint | inizia l’inseguimento individuale maschile

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEGLIDISU13.35 Attorno alle ore 15.00 l’Italia potrà ancora seguire con interesse la fase ad eliminazione dellograzie a Mattia. Ora però c’ècon Manlio Moro e Jonathan Milan! 13.34 La sessione dei sedicesimi di finale dellosi chiude con il ceco Dominik Topinka che batte Conor Rowley per soli 13 millesimi. 13.31 Bravissimo Mattia! Dà tutto e batte Martinez Chorro, accedendodi finale! 13.28 Prova ok anche per Martin Cechman, che regola lo spagnolo Jimenez Elizondo. Tocca a Mattia ...