LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | ORO MILAN! Pazzesco finale del friulano che si riprende il titolo nell’inseguimento

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU19.50 La prima sfida se l’è aggiudicata, a sorpresa, la Capewell. Sembra mancare qualcosa a Mathilde Gros in questa serata. 19.49 E’ il momento delle finali della sprint femminile: inper la3°/4° posto la francese Gros e la britannica Capewell. 19.48 L’Italia mantiene il primo posto nel medagliere, con tre ori ed un argento. 19.46 Chedell’azzurro che ha staccato Bigham di oltre un secondo: per il nativo di Tolmezzo è il secondoeuropeoindividuale. Il primo lo conquistò proprio a Grenchen nel 2021. 19.44 OROOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE RIMONTAAAAAA! MEDAGLIA D’ORO JONATHAN MILAN COL TEMPO ...

Davide Labate e Paolo De Chiesa ore 19:00: Vuelta a Valencia 5a Tappa: Paterna

Gli Europei di ciclismo su pista di Grenchen si sono aperti col botto per i colori rossocrociati. Trascinato dalla regina delle cronometro su strada Marlen Reusser, il quartetto rossocrociato composto ...EUROPEI - Dopo la vittoria dell'oro nella Corsa a punti e nell'inseguimento a squadre, l'Italia cerca altri ori durante la sua spedizione a Grenchen, in Svizzera. Comincia oggi il programma ...