LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | fra poco lo scratch maschile con Mattia Pinazzi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU18.51 Straripante Yakovlev che vince di prepotenza la sfida, volando in semifinale. 18.50 Partiti l’israeliano Yakovlev e il tedesco Dornbach: il primo si è imposto nella scorsa manche. 18.49 Che rimonta di Lavreysen! Hoogland aveva sorpreso il connazionale nello sparo, partendo subito a tutta. Recupero clamoroso del campione del mondo, che brucia nel finale Hoogland e conquista la semifinale. 18.48 La sfida è stata annullata, intanto sono partiti Lavreysen e Hoogland per la seconda manche dei quarti della sprint. 18.46 Sembra molto scossa la Capewell, la quale ha stretto nell’ingresso della curva l’avversaria, che non ha potuto evitare il contatto. 18.44 ATTENZIONE! Bruttissima caduta ...

La vittoria. Il ciclista bergamasco ha chiuso con 54 punti. È la prima medaglia per l’Italia a questi Europei. Argento per il quartetto femminile. Simone Consonni ha vinto l’oro nella corsa a punti ag ...EUROPEI - Dopo la vittoria dell'oro nella Corsa a punti e nell'inseguimento a squadre, l'Italia cerca altri ori durante la sua spedizione a Grenchen, in Svizzera. Comincia oggi il programma ...