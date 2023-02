LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | comincia la sessione serale!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU18.00 SI PARTE! 17.59 Il programma della serata inizia con le semifinali della sprint femminile: si vince al meglio di tre round. La prima sfida vede in azione la francese Gros e la tedesca Grabosch. 17.57 Ricordiamo che l’Italia al termine delle prime due giornate si trova in testa al medagliere con due ori ed un argento, tutti conquistati nella scorsa serata. 17.54 Prima di vedere i nostri portacolori in azione, ci disputeranno le semifinale della sprint femminile e i quarti di finale della sprint maschile, competizioni in cui non sono presenti atleti italiani. 17.50 Oltre al campione olimpico dell’inseguimento a squadre di Tokyo, per i colori azzurri saranno in gara Mattia Pinazzi nello scratch maschile, e ...