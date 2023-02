LIVE Biathlon | 7 | 5 km Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | si parte! tutte le big con pettorali bassi | Wierer e Vittozzi per le medaglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI PARTENZA DELLA14:31 In pista la finlandese Mari Eder con il n.1, subito seguita da Lampic.le big hanno scelto il primo gruppo, e saranno al cancelletto in una manciata di minuti! 14:30 E’ PARTITA LAFEMMINILE DEIDI! Buon divertimento e buona tutti! 14:28 Il giro da 2.5km di Oberhof è durissimo, selettivo e con salite molto aspre. Oggi il meteo non è come mercoledì, ma si avvicina a ciò che siamo abituati a vedere in Turingia: cielo coperto e vento a raffiche che potrebbe entrare in uno dei poligoni più difficili del circuito. Atmosfera veramente da grande evento, con tutta la pista e la tribuna centrale gremita di tifosi! 14:26 ...