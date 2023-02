LIVE Biathlon | 7 | 5 km Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | medaglia d’oro Herrmann! Argento H Oeberg e bronzo Persson Vittozzi 5a | Wierer indietro con il doppio errore

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA15:43 Si è ufficialmente conclusa ladeifemminile di Oberhof! 15:41 Preoccupano i distacchi in ottica inseguimento, Lisa partirà con il pettorale 5 ma con un distacco di 45?, anche se è di appena 15? dal terzo posto. 15:38 Siamo in attesa degli ultimi arrivi al traguardo, tutte le atlete hanno completato le due serie al poligono. Ne mancano una decina all’arrivo. 15:36 Il poligono di Oberhof si è rivelato più clemente del solito, con i passare dei minuti il vento si è calmato. Questo fattore purtroppo ha inciso sulle italiane, partite con pettorali bassi e ottime sugli sci ma purtroppo leggermente troppo fallose in piazzola. 15:35 La debuttante in coppa del Mondo Arnekliev al km 1.1 ...