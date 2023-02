LIVE Biathlon | 7 | 5 km Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano le medaglie a Oberhof

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladellafemminile valida per idi! Siamo a(Germania), e l’evento clou stagionale pronto a partire anche con le competizioni individuali. Dopo la splendida medaglia di argento nella staffetta mista inaugurale di mercoledì l’Italia può nuovamente sognare una medaglia con. La competizione sarà però serratissima e sul filo del rasoio, in una località che mette alla prova ogni segmento di questo meraviglioso sport. E’ importante ricordare che per la prima volta dal lontano 1993 le gare di un Mondiale ...