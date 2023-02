L’Isola dei Famosi 2023 | Loredana Lecciso non la esclude

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Questa è la settimana santa sanremese e ovviamente tutte le attenzioni sono rivolte agli artisti in gara (tutti gli articoli a riguardo potete recuperarli premendo qua); ma la macchina produttrice dedeiè già in moto e non ha subìto alcuna battuta di arresto. In questi giorni è tornato in auge il nome dia cui è stata proposta l’esperienza bis adeisia per l’edizione del 2022 (quella vinta da Nicolas Vaporodis) sia per quella di quest’anno che inizierà ad aprile. “dei? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la ...